2021/02/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي: 12 حالة وفاة وحالات الشفاء أقل من الإصابات لليوم الثاني على التوالي - عاجل

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