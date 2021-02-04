بالصور.. التشييع الرمزي لضحايا الأيزيديين في نصب الشهيد

2021/02/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (4 شباط 2021)، في مراسم التشييع الرمزي الذي أقيم في نصب الشهيد وسط العاصمة بغداد، لضحايا الايزيديين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي شارك في مراسم تأبين رفات عدد من الضحايا الأيزيديين الذين استشهدوا على يد عصابات داعش الإرهابية في العام 2014".

وفي وقت سابق من اليوم، أقيم في نصب الشهيد ببغداد، تشييعاً رمزياً لضحايا المكون الأيزيدي، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الذي حضر خلال مراسيم التشييع الرمزي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح حضر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الاحتفالية التي أٌقيمت دعماً للمكون الأيزيدي.

وأضاف مراسلنا، أن التشييع الرمزي انطلق بحضور عدد من الشخصيات أيضاً، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، فضلاً عن الناجيات الأزيديات.





وأشار إلى أن أبناء المكون الأيزيدي طالبوا خلال الحفل الرمزي بإنصاف شريحتهم ودعمها، بعد ما تعرضت لظلم على يد عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح، أن صالح والكاظمي سيلقيان كلمتيهما خلال الحفل، مع تأكيدات على ضرورة تشريع قانون الناجيات الأيزيديات داخل مجلس النواب.

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