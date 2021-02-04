الناصرية تقيم مجلس عزاء لمواطن مصري عاش فيها اكثـر من 40 عامـا

2021/02/04 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نظم المئات من اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، مجلس عزاء حدادا على مواطن مصري مقيم في المدينة منذ اكثر من 40 عاما ، وافاه الاجل امس الاول .ونظم الاهالي بمشاركة مسؤولين محلييـن ، تشييعا شعبيا لجثمان المواطن المصري" عبد الله " الذي اوصى بدفن رفاته في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف ، حيث كان يسكن في حي الفهود في مدينة الناصرية ويمتهن الاعمال الحرة في السوق الشعبية منذ اكثر من اربعين عاما ./انتهى5

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