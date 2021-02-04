القبض على متهمين بسرقة حديد ابراج الكهرباء في واسط

2021/02/04 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ القت مفارز مكافحة الاجرام في واسط القبض على متهمين بعدة سرقات من ضمنها سرقة حديد ابراج نقل الطاقة الكهربائية.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد عمار عجم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان متهمين يستقلان دراجة نارية نوع ستوتة غير مرقمة ومحملة باسلاك كهربائية مختلفة الانواع، القي القبض عليهما في احدى مناطق الكوت،وبعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا بقيامهما بعدة جرائم سرقة ، من ضمنها سرقة حديد الابراج الكهربائية "./ انتهى

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