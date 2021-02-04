أوستن يأمر بإيقاف مؤقت لعمليات الجيش الأميركي لمعالجة قضية التطرف

2021/02/04 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بوقف مؤقت لعمليات الجيش للتمكن من إجراء مناقشات حول قضية التطرف داخل الجيش.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن أوستن أعطى إطارا زمنيا مدته ستين يوما لفترة التوقف التي يهدف من خلالها تحقيق هدفين الأول تمكين قادة الجيش من إيصال توقعاتهم ومقترحاتهم حول الطريقة التي يجب أن تتصرف بها قواتهم والثاني لمعرفة وجهة النظر الحقيقية لدى أعضاء الجيش حول مشكلة التطرف في الجيش، مشيرة إلى أن أوستن سيتخذ قرارات عدة في المستقبل لرسم السياسة الجديدة للبنتاغون وتنفيذها.

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