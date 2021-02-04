محافظ الأنبار: التحالف الدولي عزز الحدود العراقية السورية بكاميرات مراقبة حديثة

2021/02/04 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ الأنبار علي فرحان تعزيز الحدود العراقية السورية بكاميرات متطورة.

وقال فرحان إن التحالف الدولي عزز الحدود العراقية السورية بكاميرات مراقبة حديثة, مبينا ان القوات الأمنية تتخذ إجراءات مشددة على الحدود مع الجانب السوري لمنع أي محاولة تسلل يقوم بها تنظيم داعش.

وبشأن عملية أُسود الجزيرة أوضح محافظ الأنبار أن العملية تهدف لتجفيف منابع الإرهاب في الصحراء وتأمينها ومنع استهداف الأبراج من قبل داعش وتعزيز الاستقرار في المدن.

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