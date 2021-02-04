الصحة تسجل 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/04 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 1150 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1090 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 12 مصاباً”.

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