2021/02/04 | 14:47 - المصدر: فرانس 24

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محكمة العدل الدولية تقول إنها ذات اختصاص للنظر في العقوبات الأمريكية على إيران وواشنطن مستاءة..



والعالم متوجه في المستقبل نحو العمل عن بعد في كثير من المجالات..



ورهان تركي على إذكاء التوتّر العرقي في كركوك لإضعاف موقف الأكراد فيها..وأميركا "منزعجة بشدة" بخصوص تقارير عن اغتصاب ممنهج للمسلمات بمعسكرات صينية.





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