رئيس الوزراء يوجه الوزارات والمحافظات كافة بدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزارات والمحافظات كافة بدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، التأكيد على دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتذليل العقبات كافة أمام حاجاتها وتلبية متطلباتها تلبية سريعة بقدر الإمكان، والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية والروتينية، من أجل إنجاح عملها”.

واضاف ان “التوجيه، جاء خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية، المُنعقدة في 2/2/2021”.

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