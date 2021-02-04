رئاسة البرلمان: نعمل على حفظ حقوق جميع المكونات من خلال سن التشريعات العادلة

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان البرلمان يعمل على حفظ حقوق المكونات من خلال سن التشريعات العادلة.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي، ان الاخير “حضر مراسم الحفل التأبيني الرسمي والشعبي الخاص بتشييع رفات ضحايا عصابات داعش من ابناء شعبنا العراقي من المكون الايزيدي الاصيل”.

وقال الكعبي بحسب البيان، إن “السلطة التشريعية تعمل على حفظ حقوق جميع المكونات سيما الاخوة الايزيديين باعتبارهم الشريك الاصيل، من خلال سن التشريعات العادلة والتي تثبت المساواة الكاملة بين جميع ابناء الشعب”.

وجدد الكعبي تأكيده في “المضي بتشريع قانون الناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة بما يضمن حقوقهن المعنوية والمادية وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، فضلا عن اعتماد السبل الكفيلة لدمجهن في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن المحررة”.

الجدير بالذكر ان الكعبي رعى يوم امس الاربعاء احتفالية لتكريم الناجيات الايزيديات، اقامتها لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بحضور عدد من النواب وممثلين عن المكون الايزيدي وعدد من الفتيات الناجيات من جرائم داعش.

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