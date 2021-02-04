الصحة الاتحادية تسجل 1090 حالة تعافي من كوفيد-19

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد للـ 24 الساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 1150 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: انها سجلت 1090 حالة تعافي جديدة من الاصابة بكوفيد-19، لافتة الى ان عدد حالات الوفيات المسجلة بلغت 12 حالة.

وبيّنت الوزارة، ان حصيلة الوفيات بكورونا في عموم البلاد منذ انتشار الجائحة يبلغ 13091، مشيرة الى ان عدد المصابين الراقدين في العناية المركزة ارتفع الى 192 حالة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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