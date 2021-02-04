القضاء والوقف السني يبحثان قضية هدر الاموال والعقارات

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس القضاء الأعلى وديوان الوقف السني، اليوم الخميس، مسائل هدر اموال وعقارات الوقف.

وذكر مجلس القضاء في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم الخميس الموافق 4 /2 /2021 رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش.

واضاف البيان: ان اللقاء بحث متابعة الدعاوى التي قدمها الوقف السني الى المحاكم المختصة بخصوص هدر اموال وعقارات الوقف السني .

PUKmedia اعلام مجلس القضاء

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