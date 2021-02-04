عبدالواحد يدعو لاعادة ساحات الاعتصام من قبل 'ثوار تشرين': الحكومة تخدعكم

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الخميس، ضرورة عودة "ثوار" تشرين الى ساحات الاعتصام بعد اهمال الحكومة لمطالبهم.

وقال عبدالواحد في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (4 شباط 2021)، إنه "يجب عودة ثوار تشرين والشباب لساحات التظاهر"، مؤكدا أنه "سيعمل على حث المواطنين الكورد على ذلك ايضا وتعهد بالنزول معهم شخصيا في اقليم كوردستان".

وتابع، أن "الحكومة لم تنفذ مطالب المتظاهرين"، معتبرا "الإنتخابات القادمة بالاليات الحالية ليست الا خداعا للشارع والمتظاهرين".

ووعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منذ لحظة تسنمه رئاسة الحكومة، بتقديم المسؤولين عن مقتل نحو 600 متظاهر وناشط منذ أكتوبر- تشرين الأول الماضي إلى العدالة، وفي سبتمبر- كانون الأول أعلنت حكومته أن أهالي الضحايا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويضات من الدولة، لكن حتى الآن لم يتم صرف أي تعويض لأي شخص.

وكان الكاظمي قد أشار إلى إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، وكذلك في الناصرية جنوبا للضحايا، أحد الناشطين علق على هذا الوعد بقوله "لا أذكر أن من بين مطالبنا أن نقيم تمثالا".

وحتى الآن فإن حملات إرهاب المحتجين مستمرة، حيث تم اختطاف مواطن ألماني، وقتل الباحث هشام الهاشمي، في يوليو- تموز الماضي، دون القدرة على اعتقال المسؤولين.

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