2021/02/04 | 15:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. مراسم تشييع رسمية وشعبية للضحايا الايزيديين ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. مراسم تشييع رسمية وشعبية للضحايا الايزيديين ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. مراسم تشييع رسمية وشعبية للضحايا الايزيديين ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).