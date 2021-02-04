مصابان ووكر سري لداعش.. كشف التفاصيل الكاملة لأحداث ’’زور القاية’’ التي وقعت صباح اليوم

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الخميس، تفاصيل أحداث ’’زور القاية’’ في قاطع شمال شرق ديالى، والتي تواردت أنباء عن حدوث مواجهات مع تنظيم داعش فيها، منذ صباح اليوم.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة من الجيش كانت تقوم بحماية كتيبة للهندسة العسكرية تقوم بتجريف الأدغال والأشجار في زور القاية، في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)، ضمن خطة انتشار جديدة لتوزيع نقاط المرابطة المتقدمة، تعرضت إلى هجوم بأسلحة القنص، ما أدى إلى إصابة جنديين اثنين أحدهما بحالة حرجة".

وأضاف الكروي، أن "الوضع الآن تحت السيطرة"، لافتا الى ان "تجريف الزور كشف عن وكر سري لداعش في هذه المنطقة التي تتميز بكثرة الأدغال والأشجار العالية والتي استغلها داعش كمخبأ كبير لخلاياه الاجرامية لاستهداف القرى المحررة".

ودعا إلى "إطلاق عملية واسعة لإنهاء ملف وجود الخلايا في الزور وبقية المناطق الاخرى".

وأشار النائب بالقول "لا يمر اسبوع الا وتقدم ديالى ضحايا بسبب الهجمات الارهابية، ما يستدعي خطوات حاسمة ازاء مناطق اختباء داعش في اشارة منه الى الزور لإنهاء حالة عدم الاستقرار الامني".

وأفاد مصدر أمني من داخل محافظة ديالى، اليوم الخميس، باصابة جندي برصاص قناص داعش شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جندياً تعرض الى اصابة بليغة برصاص قناص داعشي، في منطقة زور القاية الواقعة في اطراف ناحية جلولاء ( ٧٠كم شمال شرق بعقوبة)".

واوضح بان "الجندي كان ضمن قوة ميدانية لتمشيط الزور، وتعقب خلايا داعش، فيما تم فرض اجراءات مشددة في محيط موقع الهجوم وبدأ تمشيط واسع للبحث عن المهاجم".

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