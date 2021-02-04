2021/02/04 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

إفتتح فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الخميس ( 4 شباط 2021)، منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز، بفوز على الصناعات 1- صفر.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الصناعات بدأ اللقاء بأفضلية واضحة ضغط فيها على الكرخ في ساحة لعبه، وأثمرت عن فرص فعلية على المرمى، فيما لم تكن للكرخ أي فعالية هجومية حتى الدقيقة 42 وركلة الجزاء المحتسبة من قبل الحكم علي صباح ليسجل منها هداف الكرخ محمود خليل هدف السبق لفريقه وينهي الشوط الاول بالهدف الوحيد".

واضاف،" وانخفض الاداء من الفريقين في الشوط الثاني لتستمر نتيجة الشوط الاول حتى نهاية المباراة وفوز الكرخ 1- صفر.

وبفوز الكرخ قفز الفريق الى المركز العاشر بنقاطه الـ 21، فيما بقي الصناعات بالمركز الاخير بـ 11 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ يفتتح الجولة 17 في الممتاز بفوز على الصناعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ يفتتح الجولة 17 في الممتاز بفوز على الصناعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).