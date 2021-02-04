2021/02/04 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (4 شباط 2021)، تسجيل 67 حالة وفاة بفيروس كورونا، وأكثر من 7 آلاف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في الموقف الوبائي اليومي، إن "الملاكات الطبية العاملة في المؤسسات الصحية الايرانية، رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 7040 إصابة جديدة، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 1.445.326".

واضافت، انه "تم تسجيل 67 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات في عموم مناطق البلاد الى 58.256".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. 67 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. 67 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).