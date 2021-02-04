أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرميل “برنت” فوق مستوى 59 $

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغدادواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس إذ صعد مزيج “برنت” فوق مستوى 59 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020، جاء ذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية.وبحلول الساعة 10:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.86% إلى 56.16 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود “برنت” …

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