الكعبي : نعمل على حفظ حقوق جميع المكونات سيما الايزيديين من خلال سن التشريعات العادلة

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي :" ان السلطة التشريعية تعمل على حفظ حقوق جميع المكونات ، لاسيما الاخوة الايزيديين باعتبارهم الشريك الاصيل ، من خلال سن التشريعات العادلة التي تثبت المساواة الكاملة بين جميع ابناء الشعب ".وجدد الكعبي خلال حضوره اليوم الخميس ، مراسم الحفل التأبيني الرسمي والشعبي الخاص بتشييع رفات ضحايا عصابات داعش من ابناء المكون الايزيدي ، تأكيده المضي بتشريع قانون الناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة بما يضمن حقوقهن المعنوية والمادية وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، فضلا عن اعتماد السبل الكفيلة بدمجهن في المجتمع واعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن المحررة ".وكان الكعبي رعى يوم امس الاربعاء احتفالية لتكريم الناجيات الايزيديات ، اقامتها لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بحضور عدد من النواب وممثلين عن المكون الايزيدي وعدد من الفتيات الناجيات من جرائم داعش./انتهى3

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