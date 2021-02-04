بسبب تفشي كورونا .. وقف النشاط الرياضي في الكويت

2021/02/04 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في الكويت إيقاف النشاط الرياضي في البلاد لمدة شهر ، بسبب تفشي فيروس كورونا .ووفقا للقرار سيتم التنسيق مع السلطات الصحية من اجل تحديد موعد استئناف النشاط او استمرار الايقاف.وفي شباط من العام الماضي تقرر ايقاف النشاط الرياضي في الكويت حتى شهر آب الماضي .وسجلت الكويت 167 ألفا و410 حالات إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره، في حين بلغت حصيلة الوفيات 961./انتهى3

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