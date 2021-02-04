2021/02/04 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت جامعة أكسفورد دراسة جديدة لمعرفة إمكانية المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين لدى شخص واحد.

وأكد الباحثون أن اثبات إمكانية المزج بين اللقاحات ستعطي مرونة أكبر في توزيعها وتحصين الناس من الفيروس بشكل أوسع.

وستشمل الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في العالم ثماني مئة وعشرين متطوعا فوق سن الخمسين وستعمل على الجمع بين لقاحين يتم استخدامهما داخل بريطانيا حاليا وهما فايزر بايونتيك وأسترازينيكا أكسفورد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكسفورد تطلق دراسة لمعرفة إمكانية المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكسفورد تطلق دراسة لمعرفة إمكانية المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).