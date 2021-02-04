شاهد بالفيديو: كاظم الساهر يوجه كلمة بمناسبة انطلاق مهرجان الاخوة الانسانية في الامارات

2021/02/04 | 15:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الخميس، مهرجان الأخوة الإنسانية الذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري.

وتنظم المهرجان وزارة التسامح والتعايش الإماراتية بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ويشارك به أكثر من 100 جهة حكومية ومحلية وعالمية.

ويحضر افتتاح المهرجان، الذي تنظم فعالياته افتراضيا، قيادات محلية ودولية، وأممية بارزة وعدد من المفكرين والباحثين في شأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وعدد من القيادات الدينية العالمية، للمشاركة في المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية ومنتدى آليات تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي، ومنتدى الأخوة الإنسانية بعيون شبابية، إضافة إلى لقاءات فكرية وورش عمل لطلاب المدارس والجامعات حول الأخوة الإنسانية، ودور الأسرة وأصحاب الهمم في مجال الأخوة الإنسانية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول إطلاق أولى جلسات”المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية”، الذي يشارك في أنشطته عدد من الوزراء وشخصيات من الأمم المتحدة ومفكرون وخبراء عالميون وشخصيات من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما تطلق لجان التسامح بمختلف الوزارات والمؤسسات الاتحادية عدة أنشطة احتفالا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية من خلال تنظيم عدة برامج داخل الجهة وخارجها، لترسيخ الوعي وتفعيل مبادئ وثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية.

ومن جهتها تقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص حصة مدرسية من اليوم الدراسي لتوعية طلاب المداس حول وثيقة الأخوة الإنسانية وأهم مبادئها وكيف يمكن أن تستفيد منها جميع الفئات، وأهمية أن يعرف الطلاب أخلاق الأخوة الإنسانية، ضمن مادة التربية الأخلاقية في مدارس الإمارات.

ويتضمن المهرجان برنامج “فارس الأخوة الصغير” وهو البرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يهدف إلى تقديم مبادئ الأخوّة الإنسانية بشكل مبسط وسهل يناسب الفئات العمرية الصغيرة، ويغرس الوعي بكل ما ورد في وثيقة الأخوة الإنسانية بأسلوب ممتع من خلال عدد من الكتاب والمتخصصين، ويشترك في برنامج “فارس الأخوة الصغير” عدد كبير من طلاب المدارس، وأطفال من ذوي الهمم ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية.

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