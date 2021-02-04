الحشد الشعبي يعلن اعادة الانتشار في” نفط خانة”.. 3 اطواق ميدانية في العمق

2021/02/04 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن اعادة الانتشار بثاني اكبر حوض في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني لـوكالة / المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي بدات منذ 24 ساعة خطة اعادة الانتشار في حوض نفط خانة في اقصى شمال شرق ديالى والذي سيتم على مساحة تقدر باكثر من 500 كم من خلال اعتماد 3 اطواق متعددة في العمق”.

واضاف الحسيني،ان “الاطواق تاتي لحماية المنشاءات النفطية الاستراتيجية في نفط خانة والطرق البرية بالاضافة الى مقرات الحشد الشعبي والقرى القريبة منها” مؤكدا بان “الحشد شكل مفارز استخبارية خاصة للتعامل مع بيئة نفط خانة المعقدة من ناحية تعقب الخلايا النائمة في مناطق نائية تبعد عن اقرب نقطة قرابة 40كم”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي وضع سلسلة خطط مهمة لمعالجة خلايا داعش في نفط خانة خاصة الجوالة التي تنتقل بين الوديان والتلال من اجل انهاء اي نشاط لها”.

وكان الحشد الشعبي نفذ يوم امس عملية واسعة النطاق في نفط خانة بمشاركة 7 الوية قتالية لتعقب خلايا داعش الارهابي “.انتهى 25 ف

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