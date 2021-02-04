2021/02/04 | 15:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تراجعت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، الخميس، مع اختتام جلساته للأسبوع الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باختتام جلسات الاسبوع.. تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باختتام جلسات الاسبوع.. تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).