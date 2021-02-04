نائب: رئاسة اللجنة المالية تصر على استقطاع رواتب الموظفين ودفعها تعويضات لمقاولين متوفين

2021/02/04 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصف النائب المنسحب من الجنة المالية عبد الهادي سعداوي، الخميس، موازنة 2021 بانها موازنة مقاولين، مبينا ان الموازنة اضيفت لها فقرات بتعويض مقاولين متضررين من احداث 2014 استلموا تعويضات سابقة.

وقال سعداوي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة رمت في مجلس النواب كرة نار ملتهبة من كل الجهات وليست موازنة ومن واجب الجنة المالية معالجتها واعدادها بشكل قانوني”.

واضاف ان “الموازنة مرت بمناقشات عديدة خلال الايام الماضية والكتل الشيعية طلبت تخفيضها الى اكبر قدر ممكن”، مشيرا الى ان “تمرير موازنة الحكومة وبالصورة التي ارسلها يعني انهيار الدولة بالكامل”.

واوضح سعداوي ان “اللجنة المالية تفاجئت بإضافة نصوص مدمرة من قبل رئاسة اللجنة من دون علم الاعضاء”، مشيرا الى ان “من بين الفقرات تعويض المقاولين بنسبة 23% نتيجة ارتفاع اسعار الدولار”.

وتابع ان “فقرة اخرى اضيفت بتعويض مقاولين تضرروا من احداث 2014″، لافتا الى ان “هؤلاء المقاولين كانت الدولة عوضتهم سابقا ويريد رئيس اللجنة تعويضهم مرة اخرى وقسم منهم متوفين”.

وافاد ان “ما يثير الاستفهام هو اصرار رئيس اللجنة المالية على مضي استقطاع رواتب الموظفين ودفع الاموال المستقطعة كتعويضات للمقاولين حتى حولت الى موازنة مقاولين”.انتهى25و

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