الكعبي : نعمل على حفظ حقوق جميع المكونات

2021/02/04 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،اليوم الخميس، أن السلطة التشريعية تعمل على حفظ حقوق جميع المكونات بِسَنّ التشريعات العادلة التي تُثبت المساواة الكاملة بين جميع أبناء الشعب.

وذكر بيان صدر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " الكعبي أثناء حضوره مراسم الحفل التأبيني الرسمي والشعبي الخاص بتشييع رفات ضحايا عصابات داعش الإرهابية من أبناء شعبنا العراقي من المكوّن الأيزيدي الأصيل أكد أن مجلس النواب يعمل على حفظ حقوق المكونات العراقية عِبرَ سَنّ التشريعات لإثبات المساواة الكاملة بين جميع المواطنين".

واضاف ،أن " الكعبي جدد تأكيده في المضي بتشريع قانون الناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة بما يضمن حقوقهن المعنوية والمادية وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، فضلا عن اعتماد السبل الكفيلة لدمجهن في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن المحررة" .

وكان الكعبي قد رعى يوم امس الاربعاء احتفالية لتكريم الناجيات الايزيديات ، اقامتها لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بحضور عدد من النواب وممثلين عن المكون الايزيدي وعدد من الفتيات الناجيات من جرائم عصابات داعش الارهابية.

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