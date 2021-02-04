العراق يسجل اكثر من 1100 اصابة بكورونا وكربلاء تتصدر المحافظات بعد العاصمة باعلى الاصابات

2021/02/04 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة،

اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة

"1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد، و1090 حا

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