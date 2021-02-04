جامعة بغداد تكشف عن صفقة فساد سياسية للاستيلاء على اراضيها

2021/02/04 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف مسؤولون في جامعة بغداد ، الخميس، عن صفقات فساد للاستيلاء على اراضيها من قبل جامعات اهلية تابعة لشخصيات سياسية.

وقال عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد عمار طاهر لوكالة / المعلومة /، ان “رئيس جامعة سابق احيل الى لجنة تحقيقية بسبب منح جامعة البيان موافقة على التعاقد من دون الرجوع الى مجلس الجامعة”، مضيفا أن “وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي كان يشغل بالوقت ذاته عضو مجلس إدارة في هذه الجامعة الاهلية ومنح الموافقة على الاستثمار”.

وابدى طاهر استغرابه أن “يستغل موظف حكومي منصبه الرفيع ويتصرف بأراضي تابعة للحكومة ويمنحها بدون مقابل الى قطاع خاص أو جهة أهلية”.

واكد أن “جامعة البيان وبدون ان تبرم عقدا رسميا مع الجامعة شيدت بنايتها على الأرض البالغة مساحتها 23 دونما في منطقة مميزة جدا في العاصمة بغداد وذلك بهدف استغلال ثغرة بالقانون ووضع اليد على الأراضي دون دفع مقابلها مبالغ مالية او تكون على الأقل بصيغة المساطحة”.

وبين عميد كلية الاعلام ان “هناك ضغوط سياسية مورست لكي تلتزم الوزارة او رئاسة الجامعة الصمت لتمرير هذه العملية التي وصفها بالمخزية”.

وأوضح ان “شبهات الفساد امتدت كذلك لتشمل اقتطاع جزء اخر من أراضي جامعة بغداد البالغة 2000 دونم في تلك المنطقة واختيار واجهة الشارع العام لبناء محطة كهرباء تحويلية تحت مسوغ الحصول على قروض دولية”.

يذكر أن المحاكم المختصة تنظر حاليا في الطعن المقدم من جامعة بغداد في حين تواصل “جامعة البيان” اكمال بنايتها لفرض سياسة الأمر الواقع.انتهى 25

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