2021/02/04 | 15:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن إجراء أكثر من 50 ألف فحص مختبري لـ’الجائحة’ خلال 24 ساعة 7 SKY TV.

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