التحالف الدولي يحذر من نشاط داعــش داخل العراق

2021/02/04 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي أن داعش ما زال يمثل تحديا في العراق، وأن تفجيرات ساحة الطيران الأخيرة تشير إلى خطورة تنظيم داعش في البلاد.

وحذر مسؤولون في التحالف من خطورة محاولات داعش إعادة تنظيم نفسه من جديد في العراق، مشيرين إلى أن داعش مهزوم من الناحية الإقليمية لكنه يمثل تحديا خطيرا وهذا يتطلب مواصلة الضغط المستمر على خلاياه.

ولفت التحالف الدولي إلى أن مقتل زعيم داعش في العراق أبو ياسر العيساوي يمثل ضربة كبيرة للتنظيم إلا أن عناصره تواصل العمل على تشكيل بيئة تسمح لهم بمواصلة هجماتهم داخل العراق.

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