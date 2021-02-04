2021/02/04 | 15:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الخميس 4 فبراير 2021 | 03:11 مساءً

| عدد القراءات : 17

طوارئ شرطة البصرة تلقي القبض على 22 متهماً بقضايا مختلفة

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القاء القبض على 22 متهماً بقضايا مختلفة من قبل افواج طوارئ شرطة البصرة.



وذكرت الوكالة ان مفارز افواج طوارئ شرطة البصرة بمساندة اقسام وشعب ومراكز المديرية وحسب توجيهات قائد الشرطة باشرت بإجراء ممارسات ونصب سيطرات مفاجئة ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة والقبض على مطلوبين للقضاء بناء على الخطة الموضوعة مسبقاً.



واضافت الوكالة ان نتائج تلك الممارسات اسفرت عن القبض على (١٦) متهم مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم متهمين بترويج المواد المخدرة،واعتقال (٦) متهم متشاجرين ومخمورين ومطلقي عيارات نارية ومتسولين وباعة متجولين،وضبط بندقية كلاشنكوف ومسدس نوع تركي عدد ١ ،وضبط (٦٤) عجلة مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية،وضبط (٧٥) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوارئ شرطة البصرة تلقي القبض على 22 متهماً بقضايا مختلفة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوارئ شرطة البصرة تلقي القبض على 22 متهماً بقضايا مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).