الرافدين وكي كارد، يعلنان اعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين وشركة كي كارد، اليوم الخميس، اعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه وكي كارد “يوجهون زبائنهم المتقاعدين المستلفين الى تدقيق أرصدة بطاقاتهم ويفيدهم بعودة المبالغ المستقطعة نتيجة خلل فني مؤقت”.

ونفت هيئة التقاعد، في وقت سابق من اليوم الخميس، استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، فيما أشارت إلى أن الذي حصل كان “خطأ من مصرف الرافدين”.

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