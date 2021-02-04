غربي كوردستان يسجل 7 اصابات جديدة بكوفيد 19

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق غربي كوردستان.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى، اليوم الخميس، في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، لــ 3 ذكور و4 إناث، تتوزع على الشكل التالي: الحسكة 1 حالة، تل تمر 1 حالة، ديرك 1 حالة، الرقة 1 حالة، الطبقة 1 حالة، وديرالزور 2 حالة.

واضاف البيان، انه تم تسجيل حالتي شفاء مؤكدتين من الفايروس.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8523 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1218 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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