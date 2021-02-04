لفتة إنسانية من هداف الدوري العراقي تجاه دور الأيتام 

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامَ لاعب منتخب العراق لكرة القدم أيمن حسين بلفتة إنسانية تجاه الأطفال في دور الأيتام من خلال التبرع بمبلغ مالي لإعانتهم وكذلك تقديم بعض الهدايا لهم.

وسجّل لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين، "هاتريك" في المباراة الأخيرة لفريقه أمام فريق النفط ضمن مباريات الجولة 17 للدوري الممتاز وانتهت المباراة بنتيجة 4ـ1.

وحصل لاعب منتخب العراق والقوة الجوية على جائزة مالية بعد المباراة، مقدمة من برنامج هاتريك والذي يبث على قناة (UTV) لكونها تحمل اسم هاتريك، قبل أن يقرر اللاعب إضافة مبلغ إضافي على الجائزة المقدمة له والتبرع بها لدور الأيتام.

وزار اللاعب أيمن حسين مساء الأربعاء، أحد دور الأيتام في العاصمة بغداد، وقدّم الهدايا للأطفال ومبلغا ماليا لإعانتهم وصنع الابتسامة على وجوههم.

ونشر أيمن حسين على صفحته الرسمية في إنستغرام، صورا لزيارته لدار الأيتام وعلق عليها": نعيش برغد الأيام، ولا نفكر بمن ضاقت بهم الحياة في دار الأيتام، لقد كانت مبادرة لطيفة لتقديم الدعم لإخوتي الصغار، وسأستمر بزيارتهم في قادم الأيّام، كان يوما لا ينسى مع صناع الأمل الذين لم تفارقهم الابتسامة رغم أنهم يجلسون في بيوت ليست بيوتهم".

ويشار إلى أن المهاجم أيمن حسين يتصدر هدافي الدوري العراقي الممتاز برصيد 13 هدفا.

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