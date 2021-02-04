النوري لـNRT: سنفرض القانون على الجميع ونعاقب من لايحترمه في حال فوزنا بالانتخابات

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعرب المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، الخميس، عن أمله بان يقوم ائتلافه بتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا انه يسعى لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع في حال فوزه بالانتخابات القادمة، وهو يمتلك جمهورا كبيرا قد يأهله لذلك.

وقال النوري، في تصريح لـNRT عربية، اليوم، 4 شباط 2021، "نحن مؤمنون أن صناديق الاقتراع ستكون الفيصل في اختيار رئيس وزراء قادر على فرض القانون وإعادة هيبة الدولة".

وأضاف ان " زعيم الائتلاف نوري المالكي، من الشخصيات السياسية التي يعول الشعب العراقي على عودتها لرئاسة الوزراء وقد يكون رجل المرحلة المقبلة كونه يمتلك قوة وتاريخا في فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح النوري، أن "على أي رئيس وزراء قادم أن يكون قويا بما فيه الكفاية لفرض القانون على جميع المؤسسات وعدم السماح بوجود سلاح منفلت، وان يذهب لبناء مؤسسات الدولة واحترام سلطة القانون، يعاقب كل من كل من يخرج عن القانون ولا يحترمه وفق القانون العراقي".

ر.إ

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