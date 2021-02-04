لقاح كورونا.. الصحة تحدد ثلاث شركات لتجهيز العراق وترد بشأن التطعيم الإجباري

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد مسؤول بالصحة العراقية، الخميس (4 شباط 2021)، الشركات المصنعة للقاح كورونا والتي سيستورد منها العراق الدفعة الأولى من اللقاح، فيما ردت بشأن التطعيم الإجباري.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، إن "العراق سيجهز من الشركات التي حصلت على الموافقات العلمية للاستخدام الطارئ من المؤسسات العلمية العالمية، اضافة الى اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية وحاليا التي اعطيت هذه الموافقات فايزر واسترازنيكا وسينوفارم".

وأشار إلى أن "تجهيز العراق باللقاحات من الشركات المذكورة آنفاً، في نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل".

وبشأن التطعيم هل سيكون إجبارياً أجاب الحلفي قائلاً: "إعطاء اللقاح لن يكون إجبارياً، بل سيكون بشكل اختياري".

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