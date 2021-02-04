كاتانيتش يتابع الدوري الممتاز من مدرجات فرانسو حريري

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تابع مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش اليوم الخميس (4 شباط 2021)، منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز، ولقاء اربيل ونفط البصرة على ملعب فرانسو حريري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" كاتانيتش فضل متابعة المباراة الجارية ضمن منافسات الجولة 17 من على مدرجات الملعب برفقة مساعديه وهم يطبقون مبدأ السلامة في عملية جلوسهم متباعدين".

يشار الى ان الجولة 17 من منافسات دوري الكرة الممتاز أفتتحت اليوم الخميس بخمس مباريات.

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