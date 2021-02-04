صحة كردستان: عودة دوام المدارس ستكون بحذر ومراقبة من قبل لجان طبية

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، أن عودة دوام المدارس ستكون بحذر ومراقبة من قبل الفرق الصحية.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار غلق المدارس شهدت الإصابات والوفيات في الإقليم انخفاضا كبيرا، ونأمل من استمراره، رغم أنه أمامنا مرحلة صعبة لتجاوز أزمة كورونا بانتظار وصول اللقاحات وتطعيم أكبر عدد من المواطنين".

وأضاف، أنه "سنجري عملية مراجعة وتقييم في أواخر الشهر الحالي لعملية الدوام وكيف تسير والإجراءات الوقائية، وفي حال لم تكن بالمستوى والمطلوب وزادت الإصابات قد نقلل عدد أيام الدراسة، أو هنالك حلولا أخرى، من بينها التوقف مجددا، ولكن نحن نريد التعاون مع التربية لإكمال العام الدراسي الصعب".

وفي وقت سابق، أعلنت وزرة التربية في حكومة إقليم كردستان استئناف الدوام في المدارس الحكومية والأهلية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال وزير تربية الإقليم آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر في جلسته الأسبوعية اليوم استئناف دوام المدارس بدءاً من السابع من الشهر الجاري".

وأضاف، أن "الدوام سيكون جزئياً؛ حيث سيداوم طلاب كل مرحلة في المدارس الحكومية والأهلية ثلاثة أيام في الأسبوع"، مشيرا إلى "منح مديريات التربية في محافظات اقليم كردستان صلاحية تحديد نظام الدوام بالتناوب".

وبين أنه "تم منح المديريات صلاحية إغلاق المدارس أيضاً في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا".

وأشار حمه سعيد إلى أنه "سيعاد تقييم الموقف في اجتماع لاحق في 22 شباط/فبراير الجاري، لافتاً إلى "إمكانية اللجوء مجدداً للتعليق الجزئي أو الكلي للدوام حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا".

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