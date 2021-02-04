القضاء يبحث مع الوقف السني دعاوى هدر اموال وعقارات الوقف

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش .وذكر بيان لاعلام القضاء :" ان زيدان استقبل كمبش في مكتبه اليوم الخميس ، وبحث معه متابعة الدعاوى التي قدمها الوقف السني الى المحاكم المختصة بخصوص هدر اموال وعقارات الوقف "./انتهى2

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