الزوراء يكمل تحضيراته لمواجهة نفط ميسان

2021/02/04 | 15:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكمل فريق الزوراء تحضيراته لمواجهة نفط ميسان المقررة يوم غد الجمعة في ملعب الشعب لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.وقال مدرب كرة الزوراء راضي شنيشل للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان جميع مباريات الدوري مهمة ولا يمكن التهاون في اي مباراة ، لان المحصلة النهائية ثلاث نقاط تؤثر على مساعي الفريق في الضغط على المتصدر ومواصلة المنافسة على المركز الاول ".وبين :" ان الزوراء جاهز للمباراة والنتائج تحسنت والفريق تقدم في لائحة الترتيب .وهذا الأمر طبيعي جدا، لكون الجهاز الفني السابق وضعته القرعة في مواجهات نارية في جدول المباريات وبالتالي استنزف عددا من النقاط ، ناهيك عن الازمة المالية التي مر بها".وتابع :" ان فريق نفط ميسان من الفرق المميزة ويلعب بطريقة منظمة والمباراة لن تكون سهلة، إلا أننا خططنا وحضرنا للمباراة بشكل جيد وننتظر أن يوفق لاعبونا في المباراة ".يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل نفط ميسان المركز الثامن برصيد 23 نقطة./انتهى

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