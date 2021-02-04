الكاظمي يوجّه بدعم جهود مفوضية الانتخابات والابتعاد عن الروتين

2021/02/04 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بدعم جهود مفوضية الانتخابات، والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية والروتينية، من أجل إنجاح عملها.وذكر المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول […]

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