ضبط وكرين أحدهما مخبأ للاسلحة على الشريط الحدودي في صحراء الانبار

2021/02/04 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، ضبط وكرين احدهما عبارة عن مخبأ للاسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الانبار.جاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط …

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