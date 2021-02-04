الشرطة تنقذ زوجة من تعنيف زوجها

2021/02/04 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنقذت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، زوجة من جنسية عربية من تعنيف زوجها العراقي المستمر وبشكل يومي.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة من جيران العائلة تفيد بتعرض زوجة لتعنيف شديد من قبل زوجها بصورة يومية، حيث قامت مفرزة من الشرطة المجتمعية …

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