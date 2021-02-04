وزير الزراعة يوجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي بذور الحنطة

2021/02/04 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بصرف الدفعة الرابعة من المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك من خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، وحسب اسبقية التسويق ومن الرصيد النقدي للشركة.ودعت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ الى …

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