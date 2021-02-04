2021/02/04 | 15:41 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 4 فبراير 2021 | 03:39 مساءً | عدد القراءات : 4

الديوانية يوضح تفاصيل مفاوضاته مع نجم ميلان السابق

أوضح رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي أن المفاوضات جارية مع اللاعب البرازيلي ألكسندر باتو رغم بعض التعقيدات التي تحيط بالصفقة.

وقال العنكوشي في تصريح صحفي ان"المفاوضات مازالت مستمرة مع اللاعب البرازيلي باتو رغم أن بعض المطالب صعبة وخارجة عن إرادتنا وصعب تحقيقها وأخرى سعينا لتوفيرها رغم صعوبتها".

وتابع ان"من بين المطالب التي طرحها باتو وجود فيلا تحتوي على مسبح ومن الصعب توفيرها لأنه في الديوانية لا توجد فيلل بهذه المواصفات، أما بقية الأمور اللوجستية كسيارة حديثة له ولعائلته وسكن مميز وأمور تفصيلية ناهيك عن قيمة العقد من الممكن أن نوفرها لكن بعض الأمور خارجة عن إرادتنا".

وأشار ان"المفاوضات مستمرة وفي حال وصلنا لطريق مسدود هناك صفقات بديلة مع لاعبين برازيليين لا يقلون شأنا عن باتو لأننا نسعى لتعزيز الفريق بصفقات مهمة كونه مقبل على تحديات كبيرة في الدوري".

وذكر أن باتو ارتدى قمصان أندية كبيرة منها ميلان وتشيلسي وفياريال وساو باولو.





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