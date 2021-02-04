كاتانيتش يرصد لقاء اربيل ونفط البصرة من المدرجات

2021/02/04 | 15:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

يتابع مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، مباراة اربيل ونفط البصرة من مدرجات ملعب فرانسوا حريري.

وتقام المباراة في اربيل لحساب الاسبوع السابع عشر من دوري الكرة الممتاز.

وتواجد كاتانيتش رفقة ملاكه المساعد لمتابعة عدد من اللاعبين تمهيداً لضمهم الى صفوف المنتخب الوطني.

وقرر كاتانيتش استدعاء خمسة لاعبين مغتربين لصفوف اسود الرافدين.



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