توقعات جائزة الأوسكار لأفضل مخرج - هل تكون الجائزة هذا العام من نصيب مخرجة ؟ - سمير حنا خمورو

2021/02/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو من الصَعب التنبُؤ لِمن ستكون جَائزة أوسكار أفضل مُخرج-ة في كلِ عام، والجَائزة عادة تخضع لمعايير عديدة، فقد تكون المواضيع الاجتماعية مَثار اهتمام في تلك السنة ، وسنة اُخرى بالمواضيع السايكلوجية، او بأفلام التاريخية أو أفلام الخيال العلمي، أو افلام السيرة الذاتية، أو الافلام الموسيقية، بالاضافة طبعا الى الخصوصية الاخراجية .



وعندما يبدو ان مخرجا ما وكأن فوزه شبه مُؤكد، تَذهب الجائزة لمخرِج اخر .



شخصي ......





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