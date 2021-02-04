كورونا أو كوفيد.. متعدد الأرقام.. والجنسيات... - غسان صابور

2021/02/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور كـــورونـــا أو وكـــوفـــيـــد...



متعدد الأرقام..



والجنسيات...مثل الشركات الرأسمالية العالمية المتعددة الجنسيات..



الكورونا أو الكوفيد..



متعدد الجنسيات والمنشأ..



صينية..



أوروبية..



أمريكية..



جنوب أفريقية..



وبريطانية..



ومجهولة الجنسية..



ولكنها تنتشر بالهواء..



أو بالغبار..



بلمسة بسيطة..



أو تتسرب من أنف لأنف..



ومن أنف لعشرة..



ومن عشرة لمائة..



ومن مائة لآلاف..



بلحظات قصيرة..



دون بورصة ودون بوصلة ......





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