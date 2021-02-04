الاتفاق النووي الإيراني ومستقبل غامض - سنية الحسيني

2021/02/04 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الحملة الانتخابية بشدة انسحاب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من الإتفاق النووي عام 2018، وحمله مسؤولية تطوير طهران لقدراتها النووية خلال السنوات الأربع الماضية، وتعهد بالعودة للاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوبامـــا عام 2015.



الا أن التطورات على الأرض كشفت بعد وصوله إلى البيت الأبيض أن استعادة الاتفاق النووي بشكله الحالي ليس بهذه السهولة.



تخبطات جلية ......





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