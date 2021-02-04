2021/02/04 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

عاد مصرف “دويتشه بنك”، أكبر بنك في ألمانيا، إلى تحقيق الأرباح من جديد في عام 2020، بعد ست سنوات متتالية من الخسائر، وفقا لـ”الألمانية”.

وأعلن المصرف أن صافي الربح السنوي العائد للمساهمين بلغ 113 مليون يورو (135.69 مليون دولار) العام الماضي، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات وإعادة الهيكلة في التغلب على تداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثتها أزمة كورونا.

وكان المحللون قد توقعوا المزيد من الخسائر في 2020، بعدما أعلن البنك، ومقره فرانكفورت، خسائر بـ 5.7 مليار يورو في 2019 .

ورغم الإعلان عن تسجيل أرباح في العام الماضي، انخفضت أسهم البنك بنسبة 1.2 في المائة في مستهل التداولات في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بعد تحقيق مكاسب قوية في تعاملات ما قبل التداول.

وقال كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان، :”في أهم عام في تحولنا، تمكنا من تعويض الآثار المرتبطة بالتحول وزيادة مخصصات الائتمان، رغم الجائحة العالمية”.

وقفزت مخصصات المخاطر لدى البنك من 723 مليون يورو في 2019 إلى 1.79 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين العالمية.

وسجل البنك في الربع الأخير من العام الماضي أرباحا بلغت 51 مليون يورو، وإيرادات للأشهر الثلاثة بلغت 5.5 مليار يورو.

وبذلك وصل إجمالي الإيرادات للعام إلى 24 مليار يورو، بارتفع بنسبة 4 في المائة عن عام 2019.



وانخفض إجمالي تكاليف البنك لعام 2020 إلى 19.9 مليار يورو من 21.6 مليار قبل عام.



إلا أن رئيس البنك قال إن أحد الأهداف الرئيسية للبنك الآن هو خفض التكاليف بمقدار 2.8 مليار يورو أخرى.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 6 سنوات من الخسائر .. “دويتشه بنك” يحقق أرباحا في 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 6 سنوات من الخسائر .. “دويتشه بنك” يحقق أرباحا في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).